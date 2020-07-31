УрФУ получил более 100 дополнительных бюджетных мест для абитуриентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Крупнейший в федеральном округе Уральский федеральный университет получил дополнительно 116 бюджетных мест на прием в 2020 году. Большое количество бюджетных мест получат гуманитарные направления с традиционно высоким конкурсом, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Дополнительные бюджетные места доступны для абитуриентов технического, естественно-научного и экономического профилей, а в лидерах - гуманитарные науки и IT-направления. Всего выделено 116 мест, при этом общее число бюджетного приема в УрФУ в 2020 году достигло 6 496", - говорится в сообщении.

Директор гуманитарного института вуза Эльвира Сыманюк отмечает, что на гуманитарные программы сохраняется высокий конкурс. Среди дополнительных 116 мест почти одна шестая, 19 мест, выделены на направление "Социология и социальная работа". "Еще семь - по направлениям "История и археология", три места - по группе "Востоковедение и африканистика", одно дополнительное место на языкознании и литературоведении", - приводят в пресс-службе вуза слова Сыманюк.

Ректор вуза отметил, что распределение мест учитывает востребованность у абитуриентов конкретных направлений и запрос работодателей. "По отдельным направлениям подготовки первокурсники будут учиться с применением технологий проектного обучения и индивидуальных образовательных траекторий", - приводят в пресс-службе слова ректора Виктора Кокшарова. Он отмечает, что вуз рассчитывает благодаря такой поддержке принять больше талантливых ребят. На данный момент вуз принял уже более 14 тыс. заявлений от абитуриентов 2020 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в июне постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе. Здесь обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".