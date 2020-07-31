Суд на Урале отклонил жалобу на следствие по делу о погибшем при сопротивлении Росгвардии

Ранее СК отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели мужчины. Адвокат Алексей Бушмаков подал в суд заявление, в котором говорится о нарушениях следователя по делу Таушанкова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил жалобу адвоката на бездействие следователя по делу Владимира Таушанкова, который погиб после оказания сопротивления сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе суда.

"Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 31 июля 2020 года оставлена без удовлетворения жалоба адвоката А. В. Бушмакова, <…> поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании бездействия заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Свердловской области А. М. Соколова", - говорится в сообщении.

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал обыск в квартире Таушанкова незаконным.

По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").