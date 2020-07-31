Жаркую погоду и грозы прогнозируют синоптики на Урале в начале августа

ТАСС, 31 июля. Грозы и дожди ожидаются на территории Уральского федерального округа. В ряде регионов температура воздуха за первые три дня августа поднимется до 36 градусов, сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 1 августа] облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град. Температура воздуха ночью 12-17, при прояснении до 9. Днем 21-26 градусов тепла", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. До 3 августа в регионе сохранятся грозы с порывами ветра до 15 м/с, в воскресенье, 2 августа, температура поднимется до 33 градусов.

Курганский гидрометцентр сообщает, что 1 августа в регионе ожидается гроза с порывами ветра до 14 м/с, ночью 3 августа пройдет небольшой дождь, а температура воздуха за три дня поднимется до 36 градусов. В Челябинской области, по прогнозу Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа воздух может прогреться до плюс 34 градусов, а 2 августа - до плюс 35 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывы ветра при грозах могут достигать 18 метров в секунду.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе 1-3 августа будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем до 21-26 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 1 августа пройдут грозы с порывами ветра до 16 м/с. С воскресенья в регионе будет фиксироваться повышение температуры, во вторник ожидается, что она достигнет 36 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе грозы начнутся с воскресенья и продолжатся в понедельник, при этом местами температура воздуха днем достигнет 33 градусов. В субботу, 1 августа, ночью возможен туман.