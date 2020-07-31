Более 100 танков отработали ведение ночного боя на учениях под Челябинском

ТАСС, 31 июля. Экипажи более 100 танков Т-72 различных модификаций отработали ведение ночного боя на двусторонних учениях, завершившихся под Челябинском, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Перед боем атакующей стороне пришлось преодолеть участок труднопроходимой местности по узкому проходу.

"После инженерной разведки на наличие дефиле (узкий проход в естественном препятствии на местности - прим. ТАСС) танковые подразделения совершили ночной марш через болота, максимально близко подойдя к переднему краю противника. Развернувшись в боевые порядки, военнослужащие отработали уничтожение бронетехники и живой силы противника с помощью вооружения танков и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-службе.

В учениях был задействован беспилотник-разведчик "Орлан-10" с камерой-тепловизором, который зафиксировал базовый лагерь условного противника в лесисто-болотистой местности.

В понедельник в Центральном военном округе началось 11 специальных учений с участием около 10 тыс. военнослужащих. Они являются заключительным этапом подготовки к двусторонним командно-штабным учениям сил 2-й и 41-й общевойсковых армий.