В Челябинской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жены на глазах детей

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Суд в Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который обвиняется в том, что 29 июля убил свою жену на глазах двух дочерей на обочине автодороги. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное с особой жестокостью") УК РФ. Обвиняемому по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 июля на автодороге около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений своей супруге. Затем нанес ей ножевые ранения вне автомобиля. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух малолетних дочерей.