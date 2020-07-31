Курганца осудили на 4,5 года колонии за показ порнографии девятилетнему пасынку

ТАСС, 31 июля. Мужчина из Курганской области получил 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за демонстрацию порнографического видео 9-летнему мальчику. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Макушино Курганской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних"). <...> Приговором Макушинского районного суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в октябре прошлого года пьяный мужчина, находясь в автомобиле со своим пасынком 2010 года рождения, принудил его к просмотру на своем сотовом телефоне видеозаписей порнографического характера. "Противоправные действия в отношении ребенка прекратила его мать, пришедшая забрать сына домой", - добавили в пресс-службе.