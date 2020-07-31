Для ОЭЗ "Титановая долина" построят железную дорогу за 1,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура от станции Верхняя Салда (Свердловская область) до площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" будет построена по концессионному соглашению между правительством Свердловской области и Свердловской железной дорогой (СвЖД). Стоимость проекта составляет 1,61 млрд руб., сообщает департамент информационной политики региона в пятницу.

"Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Верхняя Салда и площадкой особой экономической зоны "Титановая долина" в Верхнесалдинском городском округе заключено 31 июля между правительством Свердловской области и Свердловской железной дорогой. <…> Стоимость проекта составляет 1,61 миллиарда рублей (без НДС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по в соответствии с соглашением планируется строительство железнодорожных путей протяженностью 7,6 км, а также будет обеспечено примыкание к инфраструктуре общего пользования станции Верхняя Салда. Работы должны быть завершены до конца 2022 года. По информации департамента, железная дорога позволит резидентам ОЭЗ перевозить до 500 тыс. тонн груза в год.

"Уже сегодня потребность в железнодорожных перевозках заявлена рядом ключевых резидентов. Железная дорога - это важнейший элемент транспортной инфраструктуры любой промышленной площадки", - цитируют в департаменте губернатора региона Евгения Куйвашева.

По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, приведенным в сообщении, инфраструктура учитывает технологические, производственные особенности, масштабы производства резидентов ОЭЗ.

РЖД и руководство ОЭЗ "Титановая долина" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего 6-8 июня, соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместное развитие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, которая включает в себя две очереди. На площадке "Верхняя Салда" располагается производство изделий из титана, строительных материалов, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения.