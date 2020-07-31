ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в пятницу на своей странице в Instagram.

"Уже несколько дней количество выздоровевших пациентов существенно преобладает по отношению к вновь заболевшим. Только за последние два дня из инфекционных больниц выписано больше тысячи человек. Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную. Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа. Пока без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций", - написал Куйвашев, отметив, что соблюдение санитарных требований остается обязательным.

Заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба отметил, что в ТЦ открываются только торговые точки."[Центры открываются] в случае, если торговые центры дают гарантии, что будут и масочный режим на территории центра, и средства дезинфекции. Специальные группы будут проверять эти центры", - сказал Креков, добавив, что если будет выявлено, что центр не обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, то он будет закрыт.

Ранее в регионе была разрешена работа оборудованных веранд кафе открытого типа. Кроме того, теперь могут открыться музеи и библиотеки.

Всего в Свердловской области зафиксировано 20 582 случая заражения коронавирусной инфекцией, выписан 16 981 человек, умерли 270 пациентов.