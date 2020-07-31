Синоптики зафиксировали температурный рекорд в Югре в июле

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали исторический температурный рекорд в июле 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за всю историю метеонаблюдений, когда воздух прогрелся до плюс 34,2 градуса. Об этом сообщила ТАСС в пятницу синоптик регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Рита Марусей.

"Июль в ХМАО выдался жарким. Особенно с 15 по 18 июля стояли высокие температуры. Так, в городе Ханты-Мансийске 15 июля был зарегистрирован абсолютный максимум [за всю историю метеонаблюдений] в этом году. Он составил 34,2 градуса, что выше на 1,7 градуса, чем зарегистрированный в 1964 году, когда жара достигла 32,5 градуса", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, с 15 по 18 июля в юго-западных районах Югры была превышена среднесуточная температура воздуха на 10 и более градусов. "Она в этот период составляла от 27 до 29 градусов", - уточнила Марусей.

В июле региональное ГУ МЧС несколько раз предупреждало население об аномально жаркой погоде с температурой воздуха плюс 33 градуса и выше. Также из-за жары на территории округа отмечалась высокая пожарная опасность, в муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим. По информации окружного департамента недропользования и природных ресурсов, всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО по состоянию на 31 июля зафиксировано 357 лесных пожаров общей площадью 66,5 тыс. га. В 2019 году на эту дату в лесах региона произошло 173 пожара площадью 3,9 тыс. га.