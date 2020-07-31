УрФУ готов перенести лекции в онлайн в первые месяцы учебного года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) готов начать учебный год осенью 2020 года в смешанном формате. Практические занятия будут проходить в вузе, а потоковые лекции перенесут в дистанционный формат, сообщили в пресс-службе вуза в пятницу.

"Пока мы планируем организовать нормальный учебный процесс в начале сентября с соблюдением всех санитарных норм безопасности. Возможно, первые несколько месяцев будет использован смешанный режим: потоковые лекции будут проходить дистанционно, а практические занятия для небольших групп студентов - в зданиях университета", - приводят в пресс-службе слова ректора вуза Виктора Кокшарова.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе. Здесь обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".