Марафон Ural Live пройдет в Екатеринбурге в августе на открытом воздухе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Творческий марафон Ural Live пройдет, несмотря на пандемию, с 3 по 31 августа на открытой площадке в Екатеринбурге. Спортивные мероприятия и творческие занятия марафона пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщается в пятницу на официальном сайте управления культуры Екатеринбурга.

"С 3 по 31 августа Центр культуры "Урал" на площади Соловьева представляет большой творческий марафон Ural Live, в котором может поучаствовать любой житель Екатеринбурга. <…> Все мероприятия марафона проводятся с обязательным соблюдением всех правил безопасности", - говорится в сообщении.

В программу марафона включены художественные и театральные мастер-классы для детей от 7 лет, тренировки по народным и современным танцам для всех возрастных категорий, а также фитнес и занятия по латиноамериканским танцам для желающих старше 16 лет.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта. Губернатор Евгений Куйвашев 20 июля сообщил, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возможность возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях.

В Свердловской области зафиксировано 20 582 случая заражения коронавирусом, 16 981 человек выздоровел, 270 умерли.