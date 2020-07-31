Уральский музей представит всероссийский виртуальный видеомарафон к 90-летию ВДВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Уральский государственный военно-исторический музей представит 2 августа всероссийский виртуальный песенно-поэтический видеомарафон, приуроченный к 90-летию Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства культуры Свердловской области.

"2 августа 2020 года в день 90-летия Воздушно-десантных войск на официальном сайте Уральского военно-исторического музея десантников поздравят авторы-исполнители и творческие коллективы из Москвы, Омска, Новосибирска, Самары, Моздока и других регионов нашей страны. Проект создан совместно с Культурным центром "Солдаты России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что с приветственным словом к ветеранам и бойцам ВДВ обратятся Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, Герой России генерал-майор Геворк Исаханян, председатель правления Свердловской отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Виктор Бабенко, генеральный директор Уральского государственного военно-исторического музея полковник Андрей Сергеев, директор Культурного центра "Солдаты России" Евгений Бунтов.

Воздушно-десантные войска России - отдельный род войск. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, в этот день в России традиционно проходят показательные выступления десантников, концерты и другие мероприятия, но из-за пандемии коронавируса в этом году большинство из них пройдет в онлайн-формате.