Ураганный ветер повредил кровлю школы и повалил опоры ЛЭП в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Ураганный ветер в Челябинской области повредил кровлю школы, повалил опоры линии электропередачи в нескольких деревнях и повалил деревья. В результате падения дерева один человек пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В результате порыва ветра в Миасском городском округе в лесном массиве на берегу озера Тургояк произошло падение дерева, погибших нет, женщина 1969 г. р. получила ушиб мягких тканей ног, от госпитализации отказалась. Также незначительные повреждения получили два легковых автомобиля. В Сосновском муниципальном районе при прохождении циклона с порывами ветра до 25 м/с была нарушена целостность кровельного покрытия на Краснопольской средней школе на площади 400 кв. м, погибших и травмированных нет", - сообщили в ведомстве.

В главке также добавили, что в ЕДДС Челябинска поступило 34 звонка о падении веток и деревьев в Металлургическом районе, на ликвидацию последствий направлены спасатели городской службы спасения, сотрудники МЧС России и работники коммунальных служб.

Кроме того, по данным спасателей, в поселке Красное Поле и деревне Моховички упали несколько опор линии электропередачи. "Под отключение попало 832 частных жилых дома с количеством проживающих 2 568 человек, три социально значимых объекта - школа, детский сад и ФАП. На месте работают восемь бригад энергослужбы - 44 человека и 11 единиц техники", - рассказали в ведомстве.

"Погодные условия в регионе остаются непростыми. С прохождением холодного фронта ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и ливни, град, местами крупный. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 27 м/с", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате ураганного ветра в регионе было нарушено электроснабжение 19 населенных пунктов, где проживают более 4,5 тыс. человек. Энергетики планируют возобновить электроснабжение большей части потребителей в ближайшее время.