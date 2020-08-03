Совет директоров "ВСМПО-Ависмы" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Совет директоров крупнейшего в мире производителя титановой продукции "ВСМПО-Ависма" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации в понедельник.

"Чистую прибыль ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" по результатам отчетного 2019 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании пояснили, что несмотря на позитивный сценарий развития портфеля заказов, "ВСМПО-Ависма" необходима мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования компании и достижения стабильного роста в будущем.

В 2019 году "ВСМПО-Ависма" увеличила чистую прибыль на 23,8% - до 23,264 млрд руб. Выручка компании выросла в 2019 году до 90,128 млрд с 89,069 млрд руб. в 2018 году.

В апреле 2020 года сообщалось, что "ВСМПО-Ависма" из-за снижения потребления в условиях пандемии коронавируса пересматривает собственные производственные программы, сокращая объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тыс. тонн в год до 26,5 тыс. тонн, производство титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн в год.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху. Корпорация производит титан, слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованные крупногабаритные изделия из алюминия, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.