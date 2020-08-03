Заразившийся коронавирусом губернатор Ямала работает в удаленном режиме

ТАСС, 3 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, сообщивший ранее о заражении коронавирусом, продолжает работу в удаленном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что заразился коронавирусом в пятницу, 31 июля.

"Губернатор чувствует себя хорошо, так как заболевание у него протекает в легкой форме. Он продолжает работать удаленно в прежнем режиме", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, в ЯНАО зафиксировано 11 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время выздоровели 8 453 человека, 79 умерли.