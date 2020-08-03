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Пандемия COVID-19

Заразившийся коронавирусом губернатор Ямала работает в удаленном режиме

В пресс-службе регионального правительства отметили, что заболевание у Дмитрия Артюхова протекает в легкой форме
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, сообщивший ранее о заражении коронавирусом, продолжает работу в удаленном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что заразился коронавирусом в пятницу, 31 июля.

"Губернатор чувствует себя хорошо, так как заболевание у него протекает в легкой форме. Он продолжает работать удаленно в прежнем режиме", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, в ЯНАО зафиксировано 11 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время выздоровели 8 453 человека, 79 умерли.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия COVID-19
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