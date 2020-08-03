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В Нижневартовске горит кровля реконструируемого ресторана на площади 2,4 тыс. кв. м

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Кровля здания реконструируемого ресторана загорелась в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади 2,4 тыс. кв. метров, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Горит кровля по всей площади здания - 2,4 тыс. кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания было эвакуировано 18 человек. 

По данным пресс-службы МЧС, в настоящее время группировка, участвующая в тушении пожара, составляет 37 человек и 8 единиц техники. Пожару присвоен третий из пяти ранг сложности. 

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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