Второй за месяц разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре

ТАСС, 3 августа. Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) зафиксировали второй за месяц разлив нефтепродуктов на реке Сайме, сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.

"Сегодня поступило сообщение о том, что опять обнаружен разлив нефтепродуктов на Сайме. Благо мы в тот раз боны не убрали специально, это помогло. Отходы не пошли дальше по реке, а собрались там, где мы установили два ряда бонов. Объем [загрязнения] составляет до 200 литров отработанного масла", - рассказал он.

Пухтеев отметил, что на место происшествия выдвинулись спасатели. Нефтепродукты будут собраны с помощью сорбента и утилизированы.

"Работы займут один-два дня. Мы сейчас четко понимаем, через какой коллектор эти нефтепродукты попали в реку. Сейчас этим будет заниматься контрольное управление администрации города. Схема коллектора есть, колодцы, где есть выход наверх, нам известны, мы попробуем оперативно виновника установить", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 10 июля специалисты локализовали очаг загрязнения нефтепродуктами Саймы, в которую попало около 200 литров мазута. Причиной загрязнения реки могли стать обильные осадки, выпавшие в Сургуте. Разлив нефтепродуктов был оперативно ликвидирован.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 380 тыс. человек.