Выяснены имена 36 свердловских воинов Красной армии, захороненных в двух городах Чехии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Имена 36 воинов Красной армии - уроженцев Свердловской области, захороненных в мемориальных комплексах городов Брно и Оржехов в Чехии, установлены в ходе исследования представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальных работ в Чешской Республике. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

"По архивным документам установлено, что 36 человек из числа погибших воинов, захороненных в мемориальных комплексах этих городов, были уроженцами Свердловской области. Представительство Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике в 2019-2020 годах провело архивно-исследовательскую работу по уточнению персональных данных воинов Красной Армии, захороненных в городе Брно и населенном пункте Оржехов, и увековечиванию их памяти", - говорится в сообщении.

В тексте также уточняется, что на мемориальном комплексе в Брно, одном из 14 крупных воинских захоронений на территории Чешской Республики, погребено 3 668 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении города и близлежащих населенных пунктов. В ходе работы удалось установить 1 715 имен воинов, которые ранее значились неизвестными. На мемориальном комплексе в населенном пункте Оржехов погребено 1 467 воинов, в ходе работы установлены и уточнены имена 1 126 захороненных.

Список с персональными данными всех 36 свердловских воинов опубликован на сайте правительства региона. Их родственники могут обратиться в представительство Минобороны для получения официальной информации о месте захороненияи о порядке его посещения.