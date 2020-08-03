Хирурги в Челябинске устранили редкую патологию у новорожденной весом в 600 г

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Челябинские неонатальные хирурги одними из первых в России успешно прооперировали недоношенную девочку с редкой патологией - смещением желудка, кишечника и селезенки в грудную клетку. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Челябинской областной детской клинической больницы.

"Уникальную операцию одними из первых в России провели южноуральские неонатальные хирурги и тем самым спасли жизнь девочке, родившейся на 28 неделе с весом 600 граммов. После рождения была выявлена редкая патология - диафрагмальная грыжа слева, это когда желудок, кишечник и селезенка смещены в грудную клетку. Еще ни разу не приходилось оперировать подобный порок у недоношенных с такой критически низкой массой тела", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевание встречается довольно редко: приблизительно в одном случае из двух-четырех тысяч. Именно у новорожденных оно считается особо опасным.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.