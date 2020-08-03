У горящего в Нижневартовске ресторана обрушилась кровля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Обрушение кровли произошло у здания реконструируемого ресторана, горящего в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади 2,4 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Произошло обрушение кровли горящего здания ресторана", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пожарным удалось отстоять от огня соседнее административно-бытовое здание, расположенное вплотную к горящему ресторану. "Причины пожара уточняются, на месте работают дознаватели", - добавил собеседник агентства.

Ранее ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что кровля здания реконструируемого ресторана в Нижневартовске загорелась на площади 2,4 тыс. кв. м. По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В МЧС ТАСС отмечали, что огонь перекинулся на фасад административно-бытового здания, расположенного вплотную к горящему ресторану.

Предполагается, что загорелся утеплитель, на месте развернут оперативный штаб. Из здания было эвакуировано 18 человек. На месте работают 57 человек и 12 единиц техники. По информации на сайте регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:01 (08:01 мск), горит одноэтажное здание на улице Ленина.

По данным местных СМИ, в соседнем с горящем рестораном здании располагается магазин, продающий пожарное оборудование.