В Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Ветеринары в Челябинской области зарегистрировали очаг гриппа птиц подтипа H5N8. Диагноз подтвержден специалистами ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", сообщила в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

"Диагноз был поставлен сотрудниками ОГБУ "Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория" и Челябинской испытательной лабораторией. 1 августа 2020 года он подтвержден специалистами ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных": выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. Управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии областного Минсельхоза принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исследованные трупы птиц были обнаружены на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги и угрожаемые зоны.

По данным управления, высокопатогенный грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных (диких, но постоянно проживающих вблизи человека) и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры, индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепела, а также глухари, буревестники, аисты, чайки, крачки, страусы и практически все другие виды синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц.