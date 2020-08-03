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Пандемия COVID-19

Роддом в Челябинске приостановил работу из-за коронавируса

В медучреждении зафиксировали два подтвержденных случая заражения
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© Александр Рюмин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Родильный дом № 6 в Челябинске приостановил работу из-за двух подтвержденных случаев заражения коронавирусом рожениц. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления здравоохранения администрации города.

"Вспышки коронавируса в родильном доме [№ 6 в Челябинске] нет. Он диагностирован у двух рожениц, которые находились в разных отделениях. Эти случаи между собой никак не связаны. Маршрутизация женщин распределена по роддомам города, как только мероприятия закончатся, роддом возобновит свою деятельность", - сказали в пресс-службе.

В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в учреждении сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Все контактные обследованы. Все, кто уже родил, переданы под наблюдение поликлиник по месту жительства. Будет проведена заключительная дезинфекция.

По данным областного Минздрава, на утро 3 августа в регионе подтверждены 12 130 случаев заражения коронавирусом (107 новых зв сутки). Лечение продолжают 3 787 человек, 8 042 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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