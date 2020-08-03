Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для пожилых людей до 10 августа

ТАСС, 3 августа. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим обязательной самоизоляции для пожилых людей до 10 августа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в понедельник.

"Евгений Куйвашев продлил самоизоляцию для пожилых людей и свердловчан с хроническими заболеваниями до 10 августа", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в регионе продолжает действовать ряд ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, в том числе масочный режим. При этом в Свердловской области возобновлена работа торговых центров, летних веранд ресторанов, открыты фитнес-центры, салоны красоты и библиотеки.

По данным регионального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 21 179 случаев заражения коронавирусом. За все время вылечились 17 941 человек, 285 пациентов умерли.