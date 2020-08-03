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В Тюмени ликвидировали открытое горение в жилом деревянном доме

Площадь возгорания не превысила 100 кв. м

ТАСС, 3 августа.  Открытое горение ликвидировано в жилом деревянном доме в Тюмени. Общая площадь возгорания не превысила 100 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 11:31 огнеборцы ликвидировали открытое горение кровли и второго этажа, общей площадью не более 100 кв. м. Погибших нет. В тушении пожара было задействовано 26 человек личного состава Главного управление МЧС России по Тюменской области и 8 единиц техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее в главке сообщали, что в результате пожара за медицинской помощью обратились три человека. Во время пожара огонь перекинулся также на крышу старой пожарной каланчи, но ее удалось быстро потушить.

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