В Екатеринбурге впервые применили новый генно-инженерный препарат в лечении детей с астмой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа, /ТАСС/. Современные технологии генно-инженерной терапии впервые начали применять в Свердловской областной детской клинической больнице (ОДКБ) при лечении детей с тяжелой формой бронхиальной астмы. Сейчас в регионе проживает более 11 тысяч детей с таким диагнозом, один из них, четырнадцатилетний мальчик, первым получил эту терапию, об этом в понедельник сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

"Впервые в Свердловской области при лечении детей с тяжелой формой бронхиальной астмы стали применять самые современные технологии генно-инженерной терапии. Использование именно таких препаратов позволит существенно снизить тяжесть проявления болезни, добиться контроля над заболеванием, избежать инвалидизации", - говорится в сообщении.

Генно-инженерные технологии объединяют большую группу препаратов для лечения тяжелых, хронических, заболеваний, которые могут привести к инвалидности. Отличие нового препарата, который врачи применяли впервые, от предыдущих состоит в том, что он действует не только против бронхиальной астмы, но и против аллергических реакций. Эффективность генно-инженерных технологий вызвана их точечной нацеленностью на причину заболевания, поэтому препарат считается высокоэффективным, пояснили ТАСС в пресс-службе больницы.

Первым пациентом в регионе, получившим эту терапию, стал ребенок четырнадцати лет из Лесного. Прежде базовое лечение было недостаточным для мальчика, поэтому ему предложили новую высокотехнологичную медицинскую помощь, сообщается на сайте областного правительства. Препарат вводится ребенку раз в две недели под контролем врачей. По словам специалистов, спустя три месяца терапии у мальчика отмечается отчетливая положительная динамика.

"Мы перевели мальчика на новый препарат и в течение трех месяцев увидели положительную динамику. У него уменьшился кожный синдром, зуд и аллергический конъюнктивит. Поэтому у препарата две точки приложения: кожа и легкие", - рассказала ТАСС заведующая педиатрическим отделением Людмила Бахарева.

Специалисты считают применение подобных препаратов большим шагом вперед в лечении пациентов с бронхиальной астмой, так как в результате детям не только становится легче дышать, но и значительно улучшается качество их жизни в целом.