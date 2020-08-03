Суд в Югре смягчил меру пресечения учителю физкультуры, обвиняемому в развращении учениц

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения 59-летнему учителю физкультуры одной из школ Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), обвиняемому в развращении пяти учениц. Он по состоянию здоровья переведен из-под стражи под домашний арест, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Суд изменил меру пресечения обвиняемому. Он переведен из-под стражи под домашний арест. Такое решение суд принял, учитывая возраст мужчины и состояние его здоровья", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, учитель физической культуры в 2015-2020 годах с применением насилия неоднократно совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц непосредственно в школе. По данным следствия, мужчина был задержан 1 июня при попытке убежать из школы, число потерпевших по его делу возросло с трех до пяти. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ и одного - по ч. 1 ст. 135 УК РФ. В июле 2020 года Нижневартовский городской суд отправил мужчину под стражу на два месяца.

Также СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора школы, где работал обвиняемый, по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). По версии следствия, подозреваемая с 2015 по 2018 год знала о совершении учителем физкультуры противоправных действий в отношении двух учениц, но скрыла данные факты от полиции.