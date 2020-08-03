В Тюменской области разрешили открыть предприятия общественного питания

ТАСС, 3 августа. Предприятия общественного питания могут при соблюдении ряда требований возобновить работу в Тюменской области с 4 августа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии о ситуации с коронавирусом в регионе.

"Могу всех нас порадовать: сегодня состоялось заседание оперштаба Тюменской области, котором рассмотрели этот вопрос (возобновления работы общепита - прим.ТАСС). По моей инициативе был поднят вопрос о разрешении работы организаций общественного питания. Коллеги поддержали это решение", - сказал он.