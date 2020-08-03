В Тюменской области разрешили открыть предприятия общественного питания

ТАСС, 3 августа. Предприятия общественного питания могут при соблюдении ряда требований возобновить работу в Тюменской области с 4 августа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии о ситуации с коронавирусом в регионе.
"Могу всех нас порадовать: сегодня состоялось заседание оперштаба Тюменской области, котором рассмотрели этот вопрос (возобновления работы общепита - прим.ТАСС). По моей инициативе был поднят вопрос о разрешении работы организаций общественного питания. Коллеги поддержали это решение", - сказал он.
Моор пояснил, что перед началом работы хозяин заведения должен подписать чек-лист, где будут перечислены все санитарные правила и нормы. По результатам предприятие будет включено в реестр, после чего сможет возобновить работу. Изменения вступят в силу с 4 августа.
По информации оперштаба региона на 3 августа, всего в Тюменской области зарегистрировано 6 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период выздоровели 4 907 пациентов, 25 человек умерло. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 16 августа.