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Пандемия COVID-19

В Тюменской области разрешили открыть предприятия общественного питания

Перед началом работы владелец заведения должен подписать чек-лист, где будут перечислены все санитарные правила и нормы

ТАСС, 3 августа. Предприятия общественного питания могут при соблюдении ряда требований возобновить работу в Тюменской области с 4 августа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии о ситуации с коронавирусом в регионе.

"Могу всех нас порадовать: сегодня состоялось заседание оперштаба Тюменской области, котором рассмотрели этот вопрос (возобновления работы общепита - прим.ТАСС). По моей инициативе был поднят вопрос о разрешении работы организаций общественного питания. Коллеги поддержали это решение", - сказал он.

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Моор пояснил, что перед началом работы хозяин заведения должен подписать чек-лист, где будут перечислены все санитарные правила и нормы. По результатам предприятие будет включено в реестр, после чего сможет возобновить работу. Изменения вступят в силу с 4 августа.

По информации оперштаба региона на 3 августа, всего в Тюменской области зарегистрировано 6 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период выздоровели 4 907 пациентов, 25 человек умерло. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 16 августа.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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