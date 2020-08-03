Экс-начальника отдела судебных приставов на Урале осудили на пять лет колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Бывший начальник Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области (УФССП) осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за получение взятки на сумму порядка 900 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, с апреля 2017 года по октябрь 2018-го подсудимый получил от представителя коммерческих организаций через посредника порядка 900 тысяч рублей за неисполнение требований в исполнительных листах, а также за непринятие мер к принудительному исполнению решений суда.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов города Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки" <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

В апреле 2020 года суд приговорил бывшего начальника отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (УФССП) Алексея Селиванова к 7 годам лишения свободы по делу о мошенничестве. В период с 2014 по 2018 год он с судебным приставом Елькиным вносил в электронную базу заведомо ложные сведения об имеющихся задолженностях у различных юридических лиц, которые якобы предоставил Арбитражный суд Свердловской области. В итоге с расчетного счета УФССП Селиванов с Елькиным похитили не менее 12 млн рублей.