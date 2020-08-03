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Экс-начальника отдела судебных приставов на Урале осудили на пять лет колонии за взятку

По данным следствия, бывший начальник Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга получил от представителя коммерческих организаций порядка 900 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Бывший начальник Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области (УФССП) осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за получение взятки на сумму порядка 900 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, с апреля 2017 года по октябрь 2018-го подсудимый получил от представителя коммерческих организаций через посредника порядка 900 тысяч рублей за неисполнение требований в исполнительных листах, а также за непринятие мер к принудительному исполнению решений суда.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов города Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки" <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

В апреле 2020 года суд приговорил бывшего начальника отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (УФССП) Алексея Селиванова к 7 годам лишения свободы по делу о мошенничестве. В период с 2014 по 2018 год он с судебным приставом Елькиным вносил в электронную базу заведомо ложные сведения об имеющихся задолженностях у различных юридических лиц, которые якобы предоставил Арбитражный суд Свердловской области. В итоге с расчетного счета УФССП Селиванов с Елькиным похитили не менее 12 млн рублей.

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