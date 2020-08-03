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Пандемия COVID-19

Более 1,5 млрд рублей выплатили пожилым жителям Тюменской области

Речь идет о выплатах в 2 тыс. рублей для граждан старше 65 лет
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Свыше 1,5 млрд руб. выплатили власти Тюменской области для поддержки граждан старшего поколения. Об этом сообщил в понедельник губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии о ситуации с коронавирусом в регионе.

"Было выделено более 1,5 млрд рублей", - сказал он и пояснил, что речь идет о выплатах в 2 тыс. руб. для граждан старше 65 лет. Выплаты за период пандемии осуществлялись трижды, добавил он.

По информации оперштаба региона на 3 августа, всего в Тюменской области зарегистрировано 6107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период выздоровели 4907 пациентов, 25 человек умерло. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 16 августа.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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