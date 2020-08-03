В Тюменской области вводят автооповещение жителей о результатах теста на коронавирус

ТАСС, 3 августа. Систему автоматического оповещения жителей о результатах теста на коронавирусную инфекцию введут в Тюменской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор Александр Моор во время прямой линии о ситуации с коронавирусом в регионе.

"Все базы данных по проведению анализов автоматически поступают в поликлинику. Мы поставили программу, которая автоматически сообщает результаты анализов", - сказал он.

Моор добавил, что для пациентов до 60 лет информирование будет осуществляться автоматически, граждан более старшего возраста будут обзванивать лично. Задача внедряемой системы - сократить время ожидания результатов анализов до 48 часов. Медучреждения Тюмени и Тюменского района, по словам губернатора, уже перешли на такую систему. В ближайшее время систему внедрят в остальных муниципалитетах.

По информации оперштаба региона на 3 августа, всего в Тюменской области зарегистрировано 6 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период выздоровели 4 907 пациентов, 25 человек умерли. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа.