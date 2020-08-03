В Челябинской области снижается производство меда из-за засухи

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Производство товарного меда в Челябинской области снизится в 2020 году почти на четверть из-за аномально жаркой погоды и засухи. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Минсельхозе региона.

"На территории Челябинской области в 2019 году произведено 200 тонн товарного меда. За последние годы имеем небольшую тенденцию к увеличению производства. Однако ситуация текущего года в связи с засухой неблагоприятная, планируется снижение производства товарного меда до 160 тонн", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при условии сохранения поголовья пчел, благополучной эпизоотической ситуации и предпочтительных погодных условий производство меда в 2021 году снова составит порядка 200 тонн. На 1 января 2019 года в области насчитывалось 17 210 пчелосемей. По документам, в область ежегодно завозится для разведения порядка 2,5-3 тыс. пчелосемей.

По информации областного Минсельхоза, сейчас в Челябинской области идет работа по созданию сельскохозяйственного потребительского кооператива в области пчеловодства, также в Аргаяшском районе создается лаборатория, которая будет заниматься анализом продукции пчеловодства, а также определением болезней пчел. Она начнет работу в 2021 году, будет укомплектована необходимым оборудованием и специалистами.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, согласно которому с 24 июля в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за атмосферной и почвенной засухи. По данным Минсельхоза региона, перед областью стояла задача произвести не менее 1 млн 800 тыс. тонн зерна, потери, по предварительным оценкам, составят не менее 40% от этого значения.

По данным синоптиков, в Челябинской области в июне-июле сохранялась жаркая сухая погода. При этом, по данным властей, в дневные часы температура воздуха поднималась до плюс 38 градусов, на почве - до 57-68 градусов. После небольшого перерыва аномальная жара вернулась, 3-5 августа в южных и восточных районах Челябинской области среднесуточные температуры на семь градусов и более превысят климатическую норму. Во второй половине дня воздух будет прогреваться до плюс 36 градусов.