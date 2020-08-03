Школы Тюменской области готовы начать работу в обычном режиме 1 сентября

ТАСС, 3 августа. Тюменские школы готовы начать учебный год в обычном режиме, с учетом ряда ограничений. Техникумы и колледжи Тюменской области также планируют начать учебный год в традиционном формате, сообщил в понедельник губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии о ситуации с коронавирусом в регионе.

"Планируем, что 1 сентября и начало учебного года пройдут в обычном штатном режиме. Наши школы получили хороший опыт работы в условиях коронавирусной инфекции. <…> Готовы работать в условиях определенных ограничений. Безусловно, будут некоторые ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, но образовательный процесс и само 1 сентября, надеюсь, и мы планируем, пройдет в обычном режиме", - сказал Моор.

Он добавил, что начало учебного года в техникумах и колледжах планируется 1 сентября в традиционном формате с учетом всех санитарных требований, обеспечивающих безопасность учащихся и преподавателей. При этом у учебных заведений есть право отсрочить начало обучения, но не более чем на два месяца.

Губернатор отметил, что в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) принято решение о начале учебного года с середины сентября. Учащиеся первых курсов приступят к обучению с 14 сентября, старшие курсы - с 17 сентября.

По информации оперштаба региона на 3 августа, всего в Тюменской области зарегистрировано 6 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период выздоровели 4 907 пациентов, 25 человек умерло. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 16 августа.