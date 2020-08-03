В Кургане открылись детские лагеря дневного пребывания

ТАСС, 3 августа. Первые смены в лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях начались в Кургане. Сейчас открыты три лагеря на 319 человек, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте администрации города.

Детские загородные лагеря начали работу в регионе 14 июля.

"В Кургане продолжается летняя оздоровительная кампания. С сегодняшнего дня к работе приступили лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при образовательных организациях. Они открылись на базе школы №17, гимназии №47 и прогимназии №63. Как сообщили в управлении образования департамента социальной политики администрации города Кургана, в трех лагерях отдохнут 319 детей в возрасте от шести с половиной лет. Смена будет длиться 15 рабочих дней", - говорится в сообщении.

С детьми планируют проводить спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии по городу, при этом массовости не допустят. В лагерях соблюдены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором - "обязательная термометрия, обработка рук антисептиком, социальная дистанция, утренний осмотр", уточняется в сообщении. Также за каждым отрядом закреплен свой кабинет, кровати для дневного отдыха расположены на расстоянии полтора метра друг от друга.

До 12 августа при школах и учреждениях дополнительного образования будет открыто еще 15 лагерей дневного пребывания, которые смогут принять более двух тысяч детей.