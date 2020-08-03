Покрас Лампас примет участие в фестивале уличного искусства "Карт-бланш" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Художник Покрас Лампас сообщил, что примет участие в независимом фестивале уличного искусства "Карт-бланш" в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

"Фестиваль прошел уже два раза - летом в 2018 и 2019 году в Екатеринбурге. В августе 2020 года коллеги готовят третий сезон фестиваля - ожидается 55 авторов и творческих коллективов со всей России. Полторы недели в середине августа эта армия будет создавать рисунки, постеры, инсталляции, акции и многое другое по всему городу. Я прилечу на фестиваль со своими проектами - ждите совсем скоро", - написал Лампас.

В июле 2019 года Покрас Лампас на фестивале уличного искусства Stenograffia расписал Площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге цитатами из манифеста Казимира Малевича. Спустя несколько дней коммунальные службы начали закрашивать граффити, занимавшую более 6,5 тыс. кв. м, залив примерно десятую ее часть гудроном, также против использования креста в работе выступили православные активисты. Художник изменил эскиз, который в итоге представлял собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника. В Instagram Покрас Лампас пояснил, что вписал в новый вариант скрытое послание.

"Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство" - это настоящий текст моего восстановленного "Метасупрематического Креста" в Екатеринбурге. Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание. О новом тексте не знал никто - ни медиа, ни Stenograffia, только круг очень близких друзей", - написал художник. Арт-объект в итоге не пережил уральскую зиму и практически полностью стерся, планов по его восстановлению пока нет.

"Карт-бланш" - независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За два года проведения мероприятия в нем приняли участие более 70 художников, которые сделали около 100 работ - как небольших стикеров и рисунков, так и масштабных росписей, инсталляций и перформансов. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина-2018 в номинации "Лучший фестиваль современного искусства".

Покрас Лампас (Арсений Пыженков) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.