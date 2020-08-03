Пожар в реконструируемом ресторане в Нижневартовске полностью ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Пожар в здании реконструируемого ресторана в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) полностью ликвидирован на площади почти 2,5 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован в 19:36 (17:36 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали ТАСС, что кровля одноэтажного здания реконструируемого ресторана на улице Ленина в Нижневартовске загорелась в 10:01 (08:01 мск) на площади 2,4 тыс. кв. м и позднее частично обрушилась. В МЧС ТАСС отмечали, что огонь перекинулся на фасад административно-бытового здания, расположенного вплотную к горящему ресторану, но пожарным его удалось отстоять. Открытое горение было ликвидировано в 13:20 (11:20 мск) на площади 2,45 тыс. кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Предполагается, что загорелся утеплитель, на месте развернут оперативный штаб. Из здания было эвакуированы 18 человек. На месте работают 57 человек и 12 единиц техники. По данным местных СМИ, в соседнем с горящем рестораном здании располагается магазин, продающий пожарное оборудование.