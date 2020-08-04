В Свердловской области появится лыжный стадион с лыжероллерной трассой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Лыжный стадион с трассами протяженностью почти 4 км и лыжероллерной трассой, а также спортгородок построят в городе Сысерти Свердловской области. Сейчас ведутся работы по определению территориальных границ спортивного комплекса, сообщили ТАСС в министерстве физкультуры и спорта Свердловской области.

"В Сысерти предполагается построить лыжный стадион с зоной тестирования лыж, лыжную трассу, состоящую из двух кругов - для классического стиля и для свободного стиля протяженностью в 3,75 км каждая. Также проектом предусматривается лыжероллерная трасса, совмещенная с лыжными трассами, с шириной асфальтового полотна в 6 м и общей протяженностью не менее 3,5 км", - сказали в министерстве, уточнив, что в состав комплекса будет включен спортгородок с искусственным покрытием.

Все трассы будут оснащены системами освещения и искусственного снегообразования. Также планируется установить электронные хронометражи и систему озвучивания стадиона.

В настоящее время ведутся работы "по изменению и установлению границ лесопарковых зон, по археологической разведке земельного участка", отметили в министерстве, не уточнив сроки строительства и ввода в эксплуатацию комплекса. "Вопрос строительства лыжного комплекса будет проработан по итогам получения заключения государственной экспертизы", - добавили в региональном Минспорта.