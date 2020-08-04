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Площадь пожаров в лесах Югры выросла до 656 га

За сутки показатель увеличился почти на 80 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) увеличилась за сутки почти на 80 га, до 656 га. Об этом во вторник сообщил департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Утром в понедельник площадь пожаров составляла 576,71 га.

"На территории автономного округа действует девять лесных пожаров общей площадью 656 га на территории государственного природного заповедника "Малая Сосьва" и Советского лесничества, из них локализовано два лесных пожара на территории Советского лесничества площадью 17 га", - сказано в сообщении.

Основными причинами возгораний на территории округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в зеленых массивах.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре установилась жаркая погода с температурой воздуха до плюс 34 градусов.

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