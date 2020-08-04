В Кургане зафиксировали задымление и запах гари из-за лесных пожаров

ТАСС, 4 августа. Дым от лесных пожаров накрыл Курганскую область, также в городах чувствуется запах гари. Природные пожары возникли из-за аномально жаркой погоды, установившейся в последние дни в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области во вторник.

"Вблизи Кургана и в самом городе 3 и 4 августа наблюдается задымление воздуха, запах гари - это следствие сложной пожароопасной обстановки. Одновременно действовали несколько лесных пожаров", - говорится в сообщении с уточнением, что аномальная жара поспособствовала распространению лесных пожаров.

На территории Курганской области действовали пожары в Варгашинском районе вдоль полотна железной дороги, вблизи Большого Чаусово Кетовского района, на границе Куртамышского и Юргамышского районов, со стороны Шуховского полигона. В пресс-службе отметили, что три пожара были ликвидированы, один возобновился в ночь на 4 августа. На местах пожаров были проведены обильные поливания водой, что "привело к выбросу большого количества дыма", добавили в пресс-службе.

По сообщению пресс-службы, с 4 по 17 августа в регионе введен запрет на посещение лесов. В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, во вторник прогнозируется переменная облачность, температура воздуха плюс 31-36 градусов. Аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше нормы на семь градусов сохранится до четверга, 6 августа.