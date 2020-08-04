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Суд обязал "Курганскую генерирующую компанию" обеспечить очистку сточных вод в реку Черную

По данным прокуратуры, концентрация некоторых загрязняющих веществ в стоках превышала норму в 13 раз

ТАСС, 4 августа. ПАО "Курганская генерирующая компания" по решению суда должно будет обеспечить очистку сточных вод, используемых в производственном процессе на Курганской ТЭЦ, в реку Черную. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте прокуратуры Курганской области.

"По требованию Курганского природоохранного прокурора суд возложил на ПАО "Курганская генерирующая компания" обязанность обеспечить очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса. <...> Установлено, что водопользователь осуществляет сбросы сточных вод в реку Черную с превышением концентрации загрязняющих веществ, оказывая при этом на водный объект существенное негативное воздействие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что концентрация некоторых загрязняющих веществ превышала норму в 13 раз.

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