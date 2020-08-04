В Югре завершили строительство двух арендных домов для студентов и молодых семей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Строители закончили работы по возведению двух арендных домов в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ), где в том числе планируется проживание участников Всемирной шахматной олимпиады в 2021 году. Заселение домов начнется в сентябре, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор "Ипотечного агентства Югры" Евгений Чепель.

"Два арендных дома в Ханты-Мансийске сданы в эксплуатацию. Первые жильцы в них появятся в сентябре 2020 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, дома были построены и сданы в плановый срок.

По данным местных властей, всего в двух домах 1 220 квартир общей площадью 33 821 кв. м. Здесь будет доступное социальное жилье для студентов и молодых семей. В корпусе, где, как запланировано, в будущем будут проживать молодые семьи, оборудованы комнаты и комнаты-студии, некоторые из них меблированы и полностью готовы к приему жильцов. На первом этаже разместятся объекты общественного и учебного назначения.

Ранее Чепель сообщал ТАСС, что в Ханты-Мансийске ведется строительство двух 25-этажных жилых домов, которые будут использоваться в качестве арендного жилья в первую очередь для работников бюджетной сферы, а на время Всемирной шахматной олимпиады в них заселят участников соревнований.

Чепель отмечал, что правительство ХМАО в середине мая 2020 года увеличило уставный капитал "Ипотечного агентства Югры" на 2,217 млрд рублей - до 10,091 млрд рублей. Средства пойдут на выкуп трех строящихся арендных домов - двух в Ханты-Мансийске и одного в городе Радужном. По его словам, всего в Югре в настоящее время семь арендных домов коммерческого использования - в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и два социального использования - в городах Советском и Сургуте.