В Тюменской области разрешили тренироваться спортсменам, входящим в составы сборных

ТАСС, 4 августа. Тренировки спортсменов, входящих в составы сборных команд России и Тюменской области, разрешены в регионе с 4 августа. Также со вторника возобновляются занятия на спортивных площадках по месту жительства, сообщили в оперативном штабе региона.

"Разрешается организация тренировочного процесса спортсменов, являющихся жителями Тюменской области и входящих в составы сборных команд России и Тюменской области по видам спорта; а также организации тренировочного процесса (включая программы дополнительного образования и программы спортивной подготовки), а также занятий по физической культуре по месту жительства и отдыха граждан на спортивных и досуговых площадках", - говорится в сообщении.

Губернатор области Александр Моор также принял решение о снятии ряда других ограничительных мер с 4 августа - разрешается открыть предприятия общественного питания, работать банно-оздоровительным комплексам, увеличить количество участников церемонии регистрации брака с 4 до 10 человек.

По информации оперштаба региона на утро 3 августа, всего в Тюменской области зарегистрировано 6 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период выздоровели 4 907 пациентов, 25 человек умерли. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 16 августа.