Ямальские школьники из многодетных семей получат выплаты к 1 сентября

ТАСС, 4 августа. Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из многодетных семей получат единовременную выплату к 1 сентября в размере более 3,7 тыс. рублей. Всего такую выплату получат около 19,5 тыс. ямальцев, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"Более 19 500 школьников Ямала из многодетных семей получат единовременную выплату к 1 сентября. Это на 1 500 ребят больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что размер выплаты составит 3 777,42 рублей на одного ребенка. "На поддержку имеют право учащиеся из многодетных семей, постоянно проживающих на Ямале", приводит пресс-служба слова директора окружного департамента социальной защиты населения Елены Карповой.

Подать заявление можно на портале госуслуг через сайт окружного департамента социальной защиты населения. Также документы можно подать через МФЦ или опустить заявление и копии документов в специальный ящик у входной зоны органа соцзащиты по месту проживания.

"Срок подачи заявления до 1 сентября, а для семей, имеющих детей, обучающихся за пределами Ямала, до 1 октября. Срок рассмотрения документов - до 10 рабочих дней", - уточнили в правительстве.