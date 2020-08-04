Более 1 млрд рублей вложат в добычу и переработку торфа в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Компания "Экопром", специализирующаяся на добыче и переработке торфа, совместно с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области реализует проект в 1,1 млрд рублей, который позволит нарастить объемы производства в шесть раз. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник.

"Инвестиционный проект стоимостью 1,1 млрд рублей, что позволит нарастить объемы производства в шесть раз <…>, рассчитан на пять лет, в течение этого времени компания планирует построить новый цех, модернизировать производство торфяных смесей, увеличить объем добычи и переработки торфа с 250 тысяч кубометров в год до 1,5 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.

Компания "Экопром" с 2019 года входит в состав федерального холдинга "Русская торфяная компания" и осуществляет добычу торфа на месторождении "Чистое" Режевского городского округа.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Андрея Колчанова, задачи агентства в этом проекте - помощь предприятию в получении мер господдержки, содействие в развитии бренда "Торфяная поляна", а также участие в расширении зоны сбыта, освоении новых внутренних и внешних рынков.

В прошлом году Свердловская компания "Экопром" на полях VI "Экспо" в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Китай) подписала соглашение с китайскими партнерами о поставках торфяных смесей. Сумма подписанного контракта составила $160 млн.