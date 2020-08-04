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Свердловские депутаты передали медучреждения Екатеринбурга в собственность региона

О необходимости реформирования системы здравоохранения в Свердловской области ранее во время проверок говорили представители Росздравнадзора и Минздрава РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник в третьем чтении одобрили законопроект, передающий в собственность региона 23 медучреждения Екатеринбурга, сообщила во время заседания председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

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Депутаты признали утратившим силу с 1 января 2021 г. закон "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург" государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи, тем самым передав полномочия управления здравоохранения администрации Екатеринбурга областному Министерству здравоохранения.

Как сообщил перед началом голосования депутатам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, власти уже подготовили план передачи муниципальных учреждений в собственность области. Сотрудники муниципального управления здравоохранения войдут в штат работников регионального Минздрава.

Креков отметил, что изменения обусловлены в том числе реализацией нацпроекта "Здравоохранение" на территории области. Ранее о необходимости реформирования системы здравоохранения в регионе во время проверок говорили представители Росздравнадзора и Минздрава РФ.

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