Россельхознадзор пояснил, как в Челябинской области мог возникнуть очаг птичьего гриппа

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Очаг птичьего гриппа в Увельском районе Челябинской области возник, скорее всего, из-за миграции диких перелетных птиц. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой управления Россельхознадзора по региону.

"По словам заместителя руководителя Управления Россельхознадзора Игоря Доможирова, скорее всего, занос инфекции произошел с дикими перелетными птицами, которые являются естественным резервуаром вируса в природе и активными переносчиками данного возбудителя. Вирус подхватила домашняя птица местных жителей, которая находится на вольном содержании, то есть гуляет по улице, самостоятельно доходит до близлежащих водоемов", - уточняет пресс-служба.

По информации управления, сейчас в селе Песчаное ветеринарная служба проводит подворовый обход всех жителей для учета и выявления больной и павшей птицы. В соответствии с ветеринарными правилами, в очаге заболевания вся птица в личных подсобных хозяйствах должна быть уничтожена, даже если у нее нет клинических признаков заболевания. На въезде и выезде из села установлены дезинфицирующие барьеры. В населенном пункте установлено место для сжигания павшей птицы.

3 августа со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по региону сообщалось, что ветеринары в Челябинской области зарегистрировали очаг гриппа птиц подтипа H5N8. Диагноз подтвержден специалистами ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

По данным управления, высокопатогенный грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных (диких, но постоянно проживающих вблизи человека) и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры, индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепела, а также глухари, буревестники, аисты, чайки, крачки, страусы и практически все другие виды синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц.