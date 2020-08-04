Свердловские депутаты отменили штрафы за нарушение режима самоизоляции в регионе

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области установили штрафы за неисполнение указа губернатора по борьбе с коронавирусом. Поправки внесли в закон "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области". Для граждан были установлены штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Председатель комитета Законодательного собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин отметил, что данная статья в период наиболее строгих ограничений свою роль выполнила. Главной задачей, по его словам, было привлечение внимания к пандемии. Он добавил, что президиум Верховного суда РФ при этом рекомендовал региональным судам привлекать граждан к административной ответственности по статье КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Никитин сообщил, что за период действия поправок был составлен 71 протокол о правонарушении: 62 в отношении физлиц, 7 - должностных и 2 - юрлиц.