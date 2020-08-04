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Пассажиропоток аэропорта Кольцово снизился вдвое за полгода

В первом полугодии 2020 года показатель составил около 1, 278 млн пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский аэропорт Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты регионов") обслужил около 1, 278 млн пассажиров за первое полугодие 2020 года, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы во вторник на официальном сайте Росавиации.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году екатеринбургский аэропорт обслужил 2 832 704 человека, а в 2020 - 1 278 187 человек. Кроме того, сократились и грузоперевозки из Кольцово. Так, в первом полугодии 2020 года было перевезено 5 576 тонн груза, что почти на 3 тыс. тонн меньше, чем было годом ранее.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний.

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РоссияСвердловская область
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