В Челябинске зафиксировали превышение ПДК фенола, сероводорода и формальдегида

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации фенола, сероводорода, формальдегида обнаружено во вторник в атмосферном воздухе в Челябинске. Данные будут переданы в Росприроднадзор для проведения расследований, сообщил журналистам заместитель главы областного министра экологии Виталий Безруков.

"Во вторник, 4 августа, в Министерство экологии [Челябинской области] стали поступать обращения граждан по поводу дымки и неприятного химического запаха. <...> Передвижными лабораториями и стационарными постами Министерства экологии и Росгидромета в зонах влияния крупных промышленных предприятий выявлено превышение предельно допустимых концентраций по фенолу, сероводороду, формальдегиду. <…> Все зафиксированные лабораториями Минэкологии превышения в зоне влияния ООО "Мечел-Кокс", ООО "3авод ТЕХНО" и других предприятий оперативно направлены в Росприроднадзор", - отметил Безруков.

По словам замминистра, эти данные лягут в основу административных расследований. По итогам разбирательств определят виновников, к которым будут применены меры.

По информации Министерства экологии Челябинской области, ситуация связана в первую очередь с длительным периодом неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в Челябинске (ветер неблагоприятных направлений, инверсия). Режим НМУ был объявлен синоптиками 31 июля и продолжается по настоящее время.

Челябинск - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).