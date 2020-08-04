Регионы УФО за первое полугодие выполнили программу капремонта на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УФО) за 6 месяцев 2020 года выполнили 21,8% плана по капитальному ремонту домов на площади 4,3 млн кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте полномочного представителя президента в УФО.

"По состоянию на 1 июля 2020 года работы, связанные с капитальным ремонтом, начаты в 6084 многоквартирных домах (21204 вида работ), полностью завершены в 1845 МКД (4531 вид работ) площадью 4310,9 тыс. кв. метров, или 21,8% от плана на 2020 год, в том числе в 128 МКД (367 видов работ) площадью 610 тыс. кв. метров, оставшихся с прошлых лет", - говорится в сообщении.

В соответствии с информацией на сайте полпредства, всего в 2020 году запланировано провести 30362 вида работ в 8444 многоквартирных домах площадью свыше 22,7 млн кв. метра. Плановый объем финансирования капитального ремонта на текущий год составляет 23,3 млрд руб. За первое полугодие на ремонтные работы было выделено 6,2 млрд руб.