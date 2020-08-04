Суд оштрафовал на 1 млн рублей компанию, давшую взятку курганскому экс-замгубернатора

ТАСС, 4 августа. Коммерческая организация "Стройиндустрия-7", представитель которой дал взятку бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову, приговоренному к 11 годам лишения свободы, оштрафована на 1 млн рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"Прокуратура Курганской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности коммерческой организации. Установлено, что в 2018 году представитель юридического лица ООО "Стройиндустрия-7" передал наличные денежные средства бывшему заместителю губернатора Курганской области за обеспечение своевременной оплаты за счет бюджетных средств работ, выполняемых предприятием в рамках исполнения государственных контрактов. <...> Постановлением мирового судьи обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прокуратурой области было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). В отношении лица, действовавшего от имени компании, сейчас рассматривается уголовное дело.

30 июня Курганский городской суд приговорил Ванюкова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в сумме 9 млн рублей по уголовным делам о получении взяток на 5 млн рублей от четырех предпринимателей.

Ванюков, взяткодатель Авак Бабаян и посредник при передаче взятки Олег Пархаев были задержаны 29 ноября 2018 года. Прокуратура требовала для чиновника 15 лет лишения свободы и штраф в 26 млн рублей за попытку получения взяток на 27 млн рублей, часть из которых, по версии гособвинителя, была получена. В результате экс-замгубернатора был признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290, и одного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в крупном и особо крупном размере"). Суд установил, что он курировал вопросы финансирования содержания дорог регионального и межмуниципального значения области и в 2018 году давал указание подчиненным сотрудникам в первоочередном порядке производить выплаты по исполненным контрактам тем хозсубъектам, которые передавали ему взятки.